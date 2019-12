Pavone Mella, incendio in una fonderia: intossicato un operaio

(red.) Nella notte tra giovedì 12 e oggi, venerdì 13 dicembre, è divampato un incendio all’interno di un’azienda al civico 22 di via Brescia a Pavone Mella, nella bassa. L’allerta al 112 è arrivata dopo le 2 dalla fonderia FMB dove sembra che il rogo abbia bruciato le polveri presenti in un impianto di aspirazione e innescando le fiamme che hanno interessato gli interni dell’azienda dedita a lavorare alluminio.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova che hanno lavorato quasi fino all’alba per spegnere l’incendio e procedere con la messa in sicurezza e la bonifica, evitando altri roghi.

Nel frattempo gli operai che erano di turno sono stati fatti allontanare per non rischiare problemi. Uno di loro, un 44enne, è stato soccorso con un’ambulanza e diretto in codice giallo alla clinica Città di Brescia per essere sottoposto a un trattamento in camera iperbarica. Infatti, aveva accusato un’intossicazione.