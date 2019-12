Brescia, fumo in casa: nonna e nipote salvate dai vigili del fuoco

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 12 dicembre, i vigili del fuoco e una Volante della Polizia di Stato, insieme ai soccorritori, sono stati chiamati a compiere un intervento in via Panigada a Brescia, in città. E’ successo intorno alle 16 quando alcuni vicini di casa hanno notato del fumo provenire da un’altra abitazione. E all’interno, nell’appartamento al secondo piano di una palazzina, c’erano un’anziana albanese di 80 anni e la propria nipote di soli 2 anni.

A rendere la situazione ancora più drammatica, il fatto che l’anziana fosse rimasta priva di sensi, mentre la bimba era sola e indifesa. I vigili del fuoco hanno usato un’autoscala per raggiungere quel piano e hanno portato all’esterno la piccola, in buone condizioni, insieme alla donna. Sull’anziana sono poi state effettuate tutte le manovre di soccorso che l’hanno rianimata. Il fumo sarebbe stato provocato da una pentola a pressione lasciata sul piano di cottura acceso.