Brescia, ruba dalla cassa del locale. Le tlc lo inchiodano

(red.) Ha commesso l’errore di entrare con il volto scoperto e pessime intenzioni all’interno di un locale dotato di telecamere di sorveglianza. Per questo motivo risalire alla sua identità non dovrebbe essere così complicato. Si fa riferimento a quanto avvenuto domenica 8 dicembre in un bar di via Trieste a Brescia, a due passi dalla Cattedrale, quindi nel cuore della città. L’individuo, di circa 40 anni, ha verificato che in quel momento non ci fossero clienti e nemmeno il titolare che si era assentato nelle vicinanze.

A quel punto ha raggiunto il bancone e ha portato via diverse banconote. Infine, è riuscito a guadagnare la fuga verso i portici di via X Giornate. In seguito il proprietario del locale si è accorto dell’ammanco e ha voluto analizzare le immagini riprese dalle telecamere, notando la presenza dello sconosciuto sospetto. Di conseguenza ha allertato le forze dell’ordine che ora sono alla ricerca del malvivente.