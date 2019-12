Stamina, è morto il fondatore Vannoni. Aveva lavorato a Brescia

(red.) Il suo nome era spesso accostato a Brescia proprio perché all’ospedale Civile era stata adottata una sua presunta cura per i bambini affetti da malattie neurodegenerative. Si parla di Stamina, il trattamento a base di cellule staminali mai riconosciuto a livello scientifico e che aveva innescato un acceso dibattito, finito anche nelle aule di tribunale. Ieri, martedì 10 dicembre, è morto il suo fondatore Davide Vannoni, scomparso a 53 anni a causa di una malattia. Era il 2011 quando aveva iniziato a lavorare attraverso il Civile.

E molti genitori, nonostante era emerso come quella “cura” non fosse convenzionale e mai testata, chiedevano di trattarla sui propri figli dopo che erano emersi i primi risultati soddisfacenti. In questo aveva lavorato con Marino Andolina, anche lui finito nella bufera. Di fronte a quei trattamenti, numerose famiglie si erano rivolte a Stamina e anche l’Agenzia del Farmaco con la politica italiana avevano permesso di proseguire quelle “cure” prima che i tribunali le interrompessero.

Per questa vicenda Stamina, Vannoni era finito tra gli accusati insieme ad Andolina (patteggiò 1 anno e nove mesi), altri 11 e tra loro anche quattro medici dell’ospedale Civile (tutti assolti). Su questo fronte, il fondatore di Stamina aveva patteggiato 1 anno e dieci mesi per poi spostare il trattamento in Georgia dove venne arrestato. A lui vennero concessi i domiciliari a causa della malattia, poi scarcerato. E ieri è deceduto a causa delle nuove complicazioni.