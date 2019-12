Visano, finisce fuori strada in un canale nella nebbia. Muore 83enne

(red.) La fitta nebbia che ieri, lunedì 9 dicembre, ricopriva la bassa bresciana sarebbe la causa di un fuori strada mortale avvenuto in territorio di Visano. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19, ma solo diverse ore dopo, quando mancava qualche minuto alle 22, sarebbe emerso il corpo senza vita di un anziano alla guida del veicolo. L’uomo di 83 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, stava guidando la sua Fiat Punto in via Fienilungo per raggiungere la cascina dove abitava.

Proprio la scarsa visibilità avrebbe indotto l’uomo a muoversi forse troppo vicino al margine destro della strada e con una sterzata è finito nel canale irriguo colmo di acqua per circa mezzo metro e che scorre sul lato della carreggiata. A trovare quella vettura riversa su un lato è stato un parente che in quel momento stava tornando a casa dopo essere stato al bar. L’83enne era abituato a muoversi tutti i giorni e più volte lungo quella strada, ma stavolta il percorso gli è stato fatale.

La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia stradale e pare che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto. Il corpo inerte dell’anziano alla guida della vettura è stato poi recuperato intorno alle 22,30, mentre si è reso inutile l’intervento di soccorso avviato da un’ambulanza di Calvisano con l’automedica dalla vicina provincia di Mantova. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e provveduto a recuperare il veicolo finito nel canale.