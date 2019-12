Brescia, contromano in tangenziale. Fermato

(red.) Ha rischiato di mettere in serio pericolo la circolazione su una delle strade più trafficate come la tangenziale Ovest di Brescia. E’ successo ieri sera, lunedì 9 dicembre, quando una pattuglia della Polizia stradale che si stava muovendo lungo via del Serpente per i consueti controlli ha incrociato un’auto in contromano.

Alla guida c’era un anziano che si stava muovendo da Castel Mella in direzione della città ma non aveva capito di guidare nella direzione opposta a quella consentita. L’uomo è stato fermato in tempo prima che evitasse incidenti. Pare che fosse confuso.