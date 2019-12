Sebino e Valcamonica, tre interventi del Soccorso alpino

(red.) In concomitanza con l’inizio della stagione sciistica e anche con il prosieguo delle escursioni in quota si moltiplicano gli interventi del Soccorso alpino. Tanto che tra sabato 7 e ieri, domenica 8 dicembre, nel bresciano i soccorritori sono stati impegnati in tre operazioni. Il più recente è stato proprio quello di ieri quando due escursionisti sono stati recuperati sani e salvi sulla Corna Trentapassi in territorio di Marone, sopra la sponda bresciana del lago d’Iseo. L’allerta è scattata dopo le 16 quando al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da chi si trovava lungo quei sentieri.

Mentre sopraggiungeva il tramonto e non trovando la strada del ritorno si sono fatti aiutare dai vigili del fuoco di Darfo e dal Soccorso alpino e poi riportati a valle. Due situazioni, invece, avvenute di sabato. La V Delegazione Bresciana della stazione di Breno aveva prima ricevuto la richiesta da una persona che si era bloccata a causa di una distorsione rimediata al Passo dei Campelli. I tecnici della stazione di Schilpario lo hanno poi soccorso.

Nel secondo caso, sono stati due escursionisti ad affidarsi agli operatori sul Pizzo Camino. Erano partiti di mattina per raggiungere la cima, ma durante la discesa al ritorno si sono trovati in difficoltà. Da Esine e Borno sono arrivati i soccorritori, insieme all’elicottero partito da Brescia che li ha riportati a valle.