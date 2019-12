Bagolino, scivolano sulla neve andando al Dasdana: soccorsi

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, due escursionisti sono rimasti vittime di una caduta sul Dasdana lungo i monti sopra Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 13 quando la coppia di 50enni attrezzati stavano risalendo la strada innevata verso lo chalet. A un certo punto hanno imboccato un’altra via più breve per raggiungere la loro destinazione, ma sono scivolati per diversi metri lungo una pendenza.

Subito per loro sono scattati i soccorsi facendo arrivare gli operatori di Maniva Ski, ma anche i carabinieri sciatori di Bagolino. Questi si sono calati in sicurezza per recuperare i due e per fortuna non avevano riportato gravi conseguenze. Solo una di loro, una 53enne, ha avuto bisogno di essere condotta con l’elicottero proveniente da Sondrio verso l’ospedale Civile di Brescia.