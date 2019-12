Verzuolo (Cn), due di Brescia denunciati per furto in un B&b

(red.) Di certo non sono stati molto intelligenti e ora sono anche finiti nei guai. Nei giorni precedenti a venerdì 6 dicembre un marocchino di 50 anni e un italiano di 46, residenti in provincia di Brescia, sono stati denunciati a Verzuolo, in provincia di Cuneo, per un furto all’interno di un bed and breakfast nel quale erano gli unici ospiti. In una notte la proprietaria della struttura ricettiva che comprende anche il bar e un ristorante ha verificato che qualcuno era entrato proprio in quelle stanze. Quindi, ha allertato i carabinieri della compagnia di Saluzzo.

Nel frattempo, facendo un sopralluogo rapido ha notato che la zona dietro il bancone del bar era stata razziata e il registratore di cassa sradicato e abbandonato in un campo vicino. All’interno non c’erano più gli 800 euro che dovevano essere presenti. Ma mancavano anche alcune bottiglie di vino. I militari hanno poi scoperto che i malviventi erano riusciti ad accedere a quelle stanze da un’area interna e senza alcuna forzatura.

E’ stato poi facile ricondurre il colpo ai due ospiti che avevano rubato una chiave alla titolare. I due residenti nel bresciano hanno rivelato ai carabinieri di trovarsi lì per motivi di lavoro, ma non hanno saputo spiegare cosa ci facessero in quelle stanze in piena notte. Tanto che anche le loro stanze sono state perquisite e dove è stata trovata la refurtiva, poi consegnata alla proprietà. I due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.