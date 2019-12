Universitaria morta al Civile, autopsia: infezione e non meningite

(red.) Quella di ieri, giovedì 5 dicembre, è stata una giornata di dolore nella chiesa di Santa Maria della Carità in via Musei a Brescia, accanto alla sede della Facoltà di Matematica dell’università Cattolica, per una veglia di preghiera celebrata dopo la morte di Veronica Cadei. Gli studenti che conoscevano da pochi mesi la 19enne, insieme ai suoi familiari, al dirigente Giovanni Panzeri e i docenti di Facoltà si sono stretti per un momento di preghiera condotto da don Mauro Cinquetti. Nel frattempo sempre ieri all’istituto di Medicina legale dell’ospedale Civile è stata effettuata l’autopsia sulla salma dell’universitaria. E sarebbe emerso che il decesso non sia avvenuto per una meningite, ma per un’infezione generalizzata fulminante innescata dalla contrazione del batterio del meningococco di tipo C.

In ogni caso, si dovrà attendere per conoscere i risultati completi del test autoptico. Ieri a Brescia era presente anche l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Humanitas University e ha annunciato un’iniziativa dopo la tragedia. All’Università di Brescia, infatti, verranno aperti due laboratori per permettere agli studenti di vaccinarsi contro il meningococco. Potranno sostenere il vaccino in modo gratuito o partecipando al pagamento con poche decine di euro. E non servirà alcuna chiamata e nemmeno liste di attesa nei giorni di vaccino che saranno comunicati in seguito. E gli studenti interessati ma che non si recheranno in questi giorni in università potranno vaccinarsi anche alle tre sedi dell’Agenzia di Tutela della Salute in provincia tra quelle legate agli Spedali Civili, al Garda e alla Franciacorta.

Eseguita l’autopsia, il magistrato ha rilasciato il nulla osta per consentire alla famiglia di celebrare il funerale, già programmato per lunedì 9 dicembre alle 14,30 a Villongo, in provincia di Bergamo, dove Veronica Cadei abitava con i genitori e la sorella. Intanto procede anche l’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura di Brescia e che al momento vede indagati, come atto dovuto, sette medici del Civile che hanno preso in carico l’universitaria lunedì pomeriggio 2 dicembre. E la mattina successiva, quando il quadro clinico era peggiorato, era sopraggiunto il decesso.