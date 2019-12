Sanpolino, continui episodi di attacchi vandalici alle auto

(red.) Chi abita a Sanpolino, quartiere di Brescia, non ne può più di fronte ai continui e regolari episodi di vandalismo ai danni delle auto parcheggiate. Al centro c’è soprattutto via Lionello Levi Sandri dove anche nelle notti precedenti a venerdì 6 dicembre non sono mancati questi generi di atti. Si parla di finestrini infranti e portiere forzate con tentativi di furto, ma anche atti vandalici nel rompere specchietti e tergicristallo. E qualche auto è stata persino incendiata.

Una brutta sorpresa che spesso si presenta la mattina successiva agli automobilisti intenti a salire sui loro veicoli per una nuova giornata. Il problema, di cui scrive Bresciaoggi, riguarda anche il fatto che l’area di sosta è facile per i malviventi nel momento di colpire e poi fuggire senza farsi beccare. Le richieste del quartiere rivolte al Comune e alla Polizia Locale sono sempre quelle di piazzare più telecamere di sorveglianza sulla zona e di potenziare l’illuminazione, ma al momento non si è visto nulla di questo. E tra i veicoli colpiti dagli episodi è finito anche quello del presidente del consiglio di quartiere Mattia De Tursi.