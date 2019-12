Brescia, resta bloccata in ascensore. La salvano i Vvf

(red.) Nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, uno schieramento di soccorsi formato dai vigili del fuoco e da un’ambulanza hanno raggiunto via Crocifissa di Rosa a Brescia, in città, per compiere un intervento. Infatti, come riporta il Giornale di Brescia, una donna è rimasta bloccata nell’ascensore del palazzo che si trova al fianco del supermercato Carrefour.

Sembra che l’elevatore si sia fermato a causa di un black out avvenuto sul posto. I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto l’ascensore e liberato la donna, per poi affidarla ai sanitari. Comprensibile lo spavento, visto anche il buio e il rischio di non riuscire a fuggire da quella trappola che poteva diventare ancora più drammatica.