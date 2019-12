Stazione, rumeno portato in carcere: deve scontare 2 anni

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 2 dicembre gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno arrestato un 32enne rumeno e latitante, visto che era in libertà nonostante dovesse scontare 2 anni e due mesi di reclusione a causa di una condanna. Gli operatori del Nucleo di Polizia giudiziaria stavano svolgendo i consueti controlli nella zona della stazione ferroviaria cittadina quando hanno notato alcuni soggetti davanti ai negozi etnici.

E tra questi c’era un volto non nuovo alle forze dell’ordine, cioé proprio il rumeno che aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Analizzata la sua posizione e appurato che doveva scontare il carcere, per lui sono scattate le manette e il trasferimento dietro le sbarre.