Solferino (Mn), 42enne di Desenzano perde la vita in un incidente

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 1 dicembre, un 42enne bresciano di Desenzano del Garda è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in via Delle Spade a Solferino, in provincia di Mantova. E’ accaduto intorno alle 15,30 quando, mentre rientrava sul Garda da un pomeriggio trascorso con gli amici, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo ed è finito fuori strada. Abbattendo la recinzione esterna di un’abitazione privata. Subito per il conducente, Giovanni Silvestri, sono arrivati i soccorsi a bordo di un’ambulanza, oltre ai carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere per ricostruire la dinamica.

L’uomo al volante era incosciente e in arresto cardiaco ed è stato rianimato al momento. Ma poco prima di raggiungere l’ospedale di Castiglione ha perso la vita a causa dell’aggravarsi delle condizioni. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria al San Pellegrino e qui sarà sottoposta a tutti gli accertamenti medico legali del caso, ma non è esclusa nemmeno l’autopsia.

La sensazione è che l’uomo sia rimasto vittima di un malore, visto che lo scontro con la recinzione non è stato particolarmente violento. Giovanni Silvestri era noto per aver condotto gli autobus e anche aver lavorato in un bar a Desenzano. Lascia il padre Vittorio, la sorella Nadia e lo zio Luigi, tutti conosciuti in paese.