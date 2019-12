Passirano, finisce in una scarpata sulla sp 19: autista ferito

(red.) Nella tarda serata di sabato 30 novembre, a cavallo della mezzanotte, si è verificato un incidente in vista della domenica drammatica proprio dal punto di vista degli scontri stradali. E’ successo a Passirano, in Franciacorta, nel bresciano, dove un uomo di 40 anni che guidava la propria auto ha perso il controllo uscendo di strada contro il guardrail e infine in una scarpata. Un vero e proprio volo che ha ridotto l’utilitaria in lamiere.

Il conducente ha riportato gravi ferite, anche se i sistemi di sicurezza attivati gli hanno evitato possibili conseguenze tragiche. Anche in questo caso è probabile che la pioggia e l’asfalto bagnato siano state le cause principali a provocare l’incidente sulla sp 19, nei pressi dell’uscita per Ospitaletto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Brescia per estrarre l’automobilista di Castegnato dal veicolo, poi trasportato con un’ambulanza di Ospitaletto in codice rosso all’ospedale Civile cittadino. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero tali da destare pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono stati condotti dagli agenti della Polizia stradale.