Esine, incidente tra due auto sulla Ss 42: feriti in ospedale

(red.) La domenica nera dell’1 dicembre per quanto riguarda gli incidenti stradali nel bresciano si è conclusa in qualche modo con un impatto avvenuto tra due auto sulla statale 42 del Tonale nei pressi dello svincolo per Esine, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 21 quando due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro. A bordo dei due mezzi c’erano tre persone, di cui i conducenti – un 39enne e un 42enne – feriti in modo lieve.

L’incidente ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Darfo, l’automedica e due ambulanze da Palazzolo e Darfo Boario Terme, ma anche i carabinieri di Esine e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Breno per la dinamica. Presenti anche i tecnici dell’Anas, gestore della strada, per ripristinare la circolazione e la messa in sicurezza. Due persone sono state condotte in codice verde all’ospedale del paese, mentre la carreggiata è rimasta chiusa diversi minuti per i soccorsi del caso.