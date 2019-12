Concesio, doppio incidente in via Europa: auto contro i pali

(red.) E’ stata una giornata pesante quella di ieri, domenica 1 dicembre, dal punto di vista degli incidenti stradali e anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il paese che ne ha più pagate le conseguenze è stato Concesio, in Valtrompia, nel bresciano, dove si sono verificati due scontri sulla stessa strada – via Europa – uno al mattino e l’altro nel pomeriggio. Il primo impatto è avvenuto intorno alle 9,30 per opera di una Jeep Renegade condotta da una ragazza di 23 anni che ha perso il controllo. La vettura ha poi proceduto la corsa impazzita fino a schiantarsi contro un semaforo e abbattendo altri pali della segnaletica stradale.

Uno scontro tremendo visto che la parte anteriore del veicolo è rimasta distrutta. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno assistito la giovane nei pressi dell’accesso a un’abitazione privata dove si è conclusa la corsa del veicolo. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale di Iseo per raccogliere i rilievi. La donna avrebbe riportato una frattura a una gamba e un trauma cranico ed è stata condotta alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso.

Un altro incidente dalla dinamica simile è avvenuto nel pomeriggio, prima delle 16,30, sempre in via Europa e mentre una Jeep condotta da un altro individuo stava risalendo verso la valle. Dopo aver perso il controllo, forse anche per la pioggia, il veicolo è finito contro un palo della segnaletica e quindi contro un lampione. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Nave insieme a un’ambulanza da Marcheno che hanno condotto lo sfortunato automobilista in codice verde all’ospedale Civile.