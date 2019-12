Zone, scivola per recuperare il cane caduto nel dirupo: soccorso

(red.) Questa mattina all’alba, sabato 30 novembre, un vasto schieramento di soccorsi e forze dell’ordine è stato allertato per un incidente avvenuto in montagna a Zone, nel bresciano. E’ successo precisamente in località Palmarusso di Sopra dove un uomo di 43 anni stava passeggiando con il proprio cane a oltre 1.500 metri di altezza. A un certo punto, quando erano circa le 6, forse a causa del ghiaccio e della neve, l’animale è scivolato in un dirupo.

E il suo padrone, nel tentativo di recuperarlo, è a sua volta caduto per alcune centinaia di metri. Chi ha assistito all’episodio ha subito contattato il 112 facendo arrivare sul posto l’elicottero proveniente da Brescia, oltre al Soccorso alpino. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiari e quelli di Breno, insieme ai vigili del fuoco.

Il 43enne, che ha riportato traumi alla testa e al torace, è stato recuperato in elicottero e condotto in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia dove le sue condizioni non sono preoccupanti. Il cane, invece, è rimasto illeso ed è stato affidato a due escursionisti del paese.