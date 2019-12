Pontoglio, collassa il tetto di un edificio storico in centro

(red.) Tutti conoscono quella palazzina dell’Ottocento per il fatto di essere ormai un rudere e temevano che potesse succedere qualcosa, vista la scarsa manutenzione. E così è stato nella prima serata di giovedì 28 novembre all’angolo tra via Cavour e Cesare Battisti in centro storico a Pontoglio, nella bassa bresciana occidentale. A un certo punto i residenti hanno udito un forte boato e notato che la copertura di quell’edificio era crollata.

Per fortuna il resto della struttura è rimasta intatta, ma ci sono numerosi danni e si teme per altri crolli. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e fatto disporre il blocco della circolazione. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la tenuta dello stabile, mentre ora spetterà al proprietario il lavoro di ripristino di quell’immobile.