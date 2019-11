Bassa Bs, furti tra le case in una settimana. Si cerca un’Audi

(red.) Il territorio della bassa bresciana compreso tra Carpenedolo, Montichiari e Ghedi è finito nel mirino di una banda di malviventi che compie, o tenta, razzie all’interno delle abitazioni. E sembra che si muovano a bordo di un’Audi station wagon la cui targa, però, è collegata a un altro veicolo. Gli ultimi colpi risalgono al fine settimana tra sabato 23 e domenica 24 novembre scorsi e da quel momento i carabinieri delle varie stazioni locali, con gli agenti della Polizia Locale dei municipi e le telecamere anche sul fronte mantovano sono alla caccia di quel mezzo.

L’ultima volta quel tipo di veicolo è stato notato mercoledì sera 27 novembre a Carpenedolo, ma non è chiaro se sia lo stesso. Di certo i colpi sono avvenuti soprattutto a Ghedi dove i malviventi sono entrati in azione tra le case di viale della Rimembranza e via Po. Da qui sono spariti gioielli e soldi, per poi colpire anche in via Naviglio. Il bilancio è di circa una decina di furti commessi nel paese in una sola settimana.