Treni Brescia-Milano, tecnica delle chiavi per rubare ai passeggeri

(red.) Ora si arriva anche a rubare a bordo dei treni. E pare non essere la prima volta di un colpo commesso con quella tecnica. Ne dà notizia Bresciaoggi riportando la testimonianza di una passeggera che martedì mattina 26 novembre era a bordo del treno regionale Brescia-Milano partito alle 10,25. Circa un’ora dopo, quando il convoglio era quasi giunto a destinazione, all’altezza della stazione di Lambrate è accaduto l’episodio.

Un giovane extracomunitario avrebbe lanciato un mazzo di chiavi tra i piedi di alcuni passeggeri seduti in una delle carrozze. Subito dopo una di loro e gli altri due si sarebbero chinati per recuperarle in segno di aiuto, ma il giovane si era allontanato. E accanto a sé la donna non aveva più il proprio zaino.

La sensazione avuta è quella di essere stata l’ultima vittima di una gang che deruba i passeggeri a bordo dei convogli in quella maniera. In seguito una parte di quanto era presente nello zaino derubato era riversato nel parcheggio all’esterno della stazione della metropolitana di Lambrate.