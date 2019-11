Lonato, incidente dopo delusione d’amore. Raptus in ospedale

(red.) Nuovo episodio di aggressione ai danni del personale medico e infermieristico all’interno di un ospedale bresciano. E’ successo martedì pomeriggio 26 novembre al pronto soccorso di Desenzano del Garda dove, come dà notizia Bresciaoggi, il protagonista in negativo è stato un 22enne di Lonato. Tutto era partito poche ore prima nel momento in cui il giovane, alla guida della sua Ford Fiesta, era uscito di strada nella frazione Barcuzzi schiantando una recinzione e finendo contro una pianta in una proprietà privata.

Mancavano pochi minuti alle 18 ed era stato avvicinato dalle ambulanze e dagli agenti della Polizia locale di Lonato, Bedizzole e Calcinato per essere soccorso. Ma la prima reazione del 22enne è stata quella di piangere, spiegando agli agenti di aver appena interrotto il rapporto con l’ex fidanzata. Il giovane è stato anche sottoposto ai test dell’alcol e della droga i cui risultati non sono ancora noti, ma la situazione si è poi di nuovo movimentata in ospedale.

A causa di quella delusione, ha iniziato a scalciare tutti e persino tentato di colpire il personale sanitario. I medici e infermieri hanno poi allertato il commissariato di Polizia di Desenzano che ha inviato sul posto alcuni agenti per calmare il 22enne. Si tratta del 47° caso di aggressione portata avanti o solo tentata all’interno di un ospedale bresciano dall’inizio del 2019.