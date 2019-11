Malegno, 65enne investito da un’auto mentre attraversa

(red.) Si trova ricoverato in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita, all’ospedale Civile di Brescia un uomo di 65 anni che ieri mattina, martedì 26 novembre, è stato investito da un’auto sulla provinciale 5 in territorio di Malegno, in Valcamonica. E’ successo pochi minuti prima delle 9,30 quando l’uomo, corriere di professione e originario di Cogno, aveva appena sostato con il proprio mezzo lungo la strada e stava per attraversare all’altezza di un’edicola-tabaccheria.

Ma si è mosso fuori dalle strisce pedonali – che distano alcuni metri in direzione del municipio – ed è stato travolto da un’Opel Corsa condotta da un 42enne del paese che si muoveva verso via Lanico. Nell’impatto il pedone è finito prima sul parabrezza e poi sull’asfalto facendo un volo di diversi metri e nel quale ha riportato fratture al torace e un trauma cranico. Subito la vettura si è fermata per prestare assistenza, nonostante il conducente fosse scioccato dell’accaduto.

Quindi, è scattata l’allerta al 112 facendo arrivare sul posto la Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi, un’ambulanza da Darfo Boario Terme e anche l’elicottero proveniente da Sondrio. L’investito, sempre rimasto cosciente, è stato imbarcato sul velivolo verso il massimo ospedale di Brescia dove i medici gli hanno riservato la prognosi. Ora saranno analizzate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica di quanto avvenuto.