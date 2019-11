Sirmione, cade dalla Vespa e picchia la testa: in ospedale

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 novembre, un uomo di 55 anni è rimasto vittima di una caduta in moto a Colombare di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. E’ successo pochi minuti prima delle 18,30 quando il centauro, in sella alla sua Vespa, è improvvisamente finito sull’asfalto. Non è chiaro se la caduta sia avvenuta per una distrazione, un malore, la strada ancora segnata dalle conseguenze del maltempo e da alcuni rami sporgenti che potrebbero averlo ostacolato. In via Carlo Marx, dove è avvenuto l’incidente, sono arrivate l’automedica e un’ambulanza da Calvisano, oltre agli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica.

Subito si è temuto per la salute del motociclista, visto che il casco portato in testa si era rotto al momento del contatto con l’asfalto. Faticava a respirare e i primi ad assisterlo sono stati alcuni testimoni insieme alla moglie accorsa sul posto. Il 55enne è stato poi caricato sull’ambulanza e condotto in codice giallo all’ospedale di Desenzano dove le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla strada nel frattempo si erano formate delle code per consentire i rilievi e i soccorsi.