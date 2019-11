Pontoglio, rubato trattore a festa Ringraziamento. Poi ritrovato

(red.) Domenica 24 novembre a Pontoglio, nella parte occidentale della provincia di Brescia, era in corso la festa del Ringraziamento quando è accaduto un fatto spiacevole. Infatti, un trattore è stato rubato da qualche malintenzionato. Si tratta di un Landini 1300 e di circa vent’anni che quel giorno aveva partecipato, come altri mezzi agricoli, alla sfilata in paese prima delle cerimonie e delle feste tra i commensali. Subito dopo il corteo, il trattore era stato messo in sosta nel parcheggio del cimitero come gli altri mezzi.

E’ probabile che qualcuno, sfruttando quei momenti di divertimento, abbia raggiunto l’area e avviato il trattore con cui si è dato alla fuga. Nel pomeriggio, quando la festa era finita, il proprietario intento a riprendere il trattore per tornare in cascina ha notato che il suo mezzo era sparito.

Quindi, ha denunciato il furto mobilitando i carabinieri e la Polizia Locale che hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in paese. Grazie a queste sono riusciti a trovare in serata il mezzo, che era a Cenate Sopra, nella vicina provincia di Bergamo. Le indagini vanno avanti per capire chi abbia rubato il mezzo e per quale motivo.