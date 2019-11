Carmine, rissa al bar tra un marocchino e il titolare

(red.) E’ una vicenda da chiarire quella avvenuta domenica sera 24 novembre in via Capriolo, nel quartiere Carmine a Brescia, in città. Infatti, sul posto sono arrivate alcune pattuglie della Polizia di Stato e un’ambulanza dopo che si era diffusa la notizia di una rissa nei pressi di un locale. Sembra che lo scontro, da valutare se solo verbale o anche fisico, abbia coinvolto un marocchino e il titolare di un bar.

Proprio il nordafricano ha rivelato alle forze dell’ordine di essere stato aggredito dall’esercente, ma questo ha negato e parlato solo di una discussione. E le ferite riportate dalla vittima sarebbero state riconducibili a una caduta. In seguito ha anche rifiutato di essere portato in ospedale e ora le indagini andranno avanti per capire come siano andati realmente i fatti.