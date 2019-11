Capriolo, frontale tra due auto sulla Ss 469: tre feriti

(red.) Questa mattina, martedì 26 novembre, si è verificato un incidente stradale tra due auto sulla statale 469 in territorio di Capriolo, nel bresciano. E’ successo intorno alle 6,30 a poca distanza dalla multisala Gemini e dal supermercato Eurospin quando due auto, per motivi da accertare, sono rimaste coinvolte in un violento frontale.

A bordo delle due vetture c’erano un uomo di 41 anni, un 18enne e una 59enne. L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto due ambulanze da Adro e Palazzolo, oltre agli agenti della Polizia stradale di Iseo per ricostruire la dinamica. I tre feriti, per fortuna non gravi, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Mellini di Chiari.