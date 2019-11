Brescia, strada chiusa e riaperta dopo una fuga di gas

(red.) La strada è stata riaperta in tempo prima dell’ora di punta e in attesa quindi del consueto traffico giornaliero tra la città e l’hinterland. Ma è stata una notte di disagi quella andata in scena tra ieri, lunedì 25 e oggi, martedì 26 novembre, a Brescia. Infatti, in via Torricella di Sopra, in città, qualcuno ha segnalato un forte odore di gas connesso a una possibile perdita.

Sul posto si sono subito mossi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada verso Cellatica insieme alla Polizia Locale che è intervenuta. Nello stesso momento sono giunti anche i tecnici di Unareti che durante la notte hanno trovato e riparato la perdita. Le riparazioni si sono concluse intorno all’alba e la circolazione è tornata regolare.