Incidente ad Artogne, due coniugi camuni restano gravi in ospedale

(red.) Si chiamava Mauro Pecorini, 54enne di Vigne di Narni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato mattina 23 novembre sulla statale 42 in territorio di Artogne, in Valcamonica, nel bresciano, all’altezza del km 70. Secondo la ricostruzione della dinamica eseguita dalla Polizia stradale, l’uomo alla guida di una Opel Karl avrebbe perso il controllo della propria auto – forse per un malore o un colpo di sonno – invadendo l’altra corsia.

Pochi metri più avanti si è così trovato di fronte una Suzuki Jimny con a bordo Paolo Mendeni di 67 anni e la moglie Franca Ducoli di 58. Nello schianto il cittadino umbro ha perso la vita sul colpo e oggi, lunedì 25 novembre, la sua salma tornerà a casa dopo i rilievi medico legali. L’uomo lascia la moglie e una figlia di 14 anni.

Restano invece in gravi condizioni i due coniugi camuni. Il marito è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Civile di Brescia e resta in prognosi riservata, così come la moglie che si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.