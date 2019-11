Brescia, cinque famiglie con i fornelli spenti per fuga di gas

(red.) Da ieri pomeriggio, domenica 24 novembre, cinque famiglie residenti negli appartamenti di un palazzo in via Asti a Brescia, in città, si ritrovano senza gas e la possibilità di cucinare. Infatti, dal posto erano partite diverse segnalazioni a causa di un forte odore di metano e che faceva presagire a una possibile perdita. Sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale insieme ai vigili del fuoco facendo uscire le cinque famiglie interessate e per motivi di sicurezza.

E’ stata confermata una fuga di gas, ma non si è riusciti a risalire alla provenienza e quindi è stata disposta la chiusura della circolazione del metano nei tubi per evitare danni peggiori. Ora alcune imprese stanno svolgendo i controlli del caso, ma nel frattempo le famiglie possono almeno stare al caldo e sfruttare l’acqua solo per igiene personale, grazie al collegamento con il teleriscaldamento. I fornelli, invece, dovranno restare chiusi.