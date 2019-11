Brescia, bambina investita da un’auto: non è grave

(red.) Nella prima serata di ieri, domenica 24 novembre, si sono vissuti momenti di apprensione per una bambina di 10 anni che era stata investita da un’auto. E’ successo a Brescia, in via del Franzone, di fronte al parcheggio del centro sportivo San Filippo. L’impatto è avvenuto intorno alle 20 quando la ragazzina è stata urtata da un’auto.

Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, ma anche gli agenti della Polizia Locale. La bambina è stata poi trasportata in codice giallo al pediatrico dell’ospedale Civile e le sue condizioni per fortuna non preoccupano.