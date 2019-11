Brescia, auto fuori strada contro un guardrail: muore 28enne

(red.) Ennesima vittima sulle strade bresciane per una piaga che sembra non conoscere fine. L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 novembre, in via Oberdan, alle porte della città. E a perdere la vita è stato un ragazzo di 28 anni, Yasir Gulzar, un pakistano residente a Gardone Valtrompia e impiegato in una concessionaria d’auto. Il dramma si è verificato intorno alle 22,40 quando il conducente della Bmw serie 3 sulla quale viaggiavano in tre ha sbandato dopo aver perso il controllo.

La vettura stava procedendo dall’incrocio con la tangenziale Ovest verso la Valtrompia. E a un certo punto l’autista, forse tradito dall’asfalto reso bagnato dalla pioggia, all’altezza di una curva ha sbandato finendo fuori strada. Nel colpo l’auto è finita contro un guardrail che ha trafitto il veicolo proprio nel punto in cui si trovava il 28enne. Subito sono scattati i soccorsi al 112 facendo arrivare i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale, oltre all’automedica e a un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

Ormai per il 28enne non c’era più nulla da fare, deceduto sul colpo nell’incidente. Gli altri due occupanti, di cui l’autista e un altro passeggero, tutti connazionali, sono stati assistiti e condotti in codice verde all’ospedale Civile. Forte lo shock per gli amici che hanno visto il 28enne morire e ora la salma potrebbe essere sottoposta a una serie di accertamenti medico legali prima del nulla osta per il funerale, ancora tutto da definire.