Ghedi, clandestino cerca di sposarsi per il permesso di soggiorno

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 23 novembre un cittadino marocchino di 51 anni, in Italia da oltre venti, con a carico quattro condanne per droga e un passato trascorso tra diverse carceri, è finito di nuovo nei guai a Ghedi, nella bassa bresciana. Clandestino da tempo, aveva cercato di riscattarsi sposando una connazionale che intanto aveva ottenuto la cittadinanza italiana. E di conseguenza l’uomo sperava di ottenere il permesso di soggiorno. Peccato per lui che sia stato fermato da una pattuglia della municipale alla quale ha mostrato i documenti, poi soggetti ai controlli di rito.

Aveva presentato anche il via libera al matrimonio, confermato dalla prefettura di Brescia, tanto da aver fissato una data. Durante i rilievi del caso gli agenti hanno poi scoperto che l’uomo era uscito dal carcere lo scorso maggio dopo aver scontato undici anni. Della situazione è stata informata la questura di Brescia che ha proceduto con la pratica dell’espulsione nei confronti del 51enne, accompagnato ieri, venerdì 22 novembre, all’aeroporto di Bologna per essere rimpatriato.