Tangenziale Ovest, tre auto si tamponano: traffico in tilt

(red.) Questa mattina, venerdì 22 novembre, la tangenziale Ovest di Brescia è rimasta coinvolta nel traffico a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8. E’ accaduto lungo la carreggiata nel tratto compreso tra via Orzinuovi e l’innesto con la tangenziale Sud, all’altezza dell’Ortomercato. Più mezzi, per cause da accertare, si sono tamponati e tre persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave.

Lo scontro ha indotto ad allertare il 112 e facendo arrivare sul posto due ambulanze e anche gli agenti della Polizia Locale di Brescia per ricostruire la dinamica e gestire il traffico. I feriti, dai 38 ai 50 anni, sono stati condotti in codice giallo all’ospedale Civile per essere medicati. L’incidente ha provocato lunghe code all’ora di punta.