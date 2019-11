Maddalena, pieno di debiti si dà fuoco. Inutili i soccorsi

(red.) Nella tarda mattina di ieri, giovedì 21 novembre, gli agenti della Polizia di Stato di Brescia insieme alle ambulanze sono state chiamate sulla Maddalena, il monte che svetta sopra la città, dove qualcuno aveva segnalato a un negoziante del posto di aver trovato un uomo agonizzante. E in effetti quando sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso tra automedica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e alla Locale, c’era un individuo in preda alle fiamme e accanto alla propria auto Suv di cui una portiera era rimasta aperta. Ma per l’uomo, un rappresentante di commercio di 59 anni e siciliano di origine, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Quello che all’inizio pareva un delitto, si è poi tradotto in un suicidio. Secondo la ricostruzione dei fatti, anche con l’aiuto della Scientifica, l’uomo avrebbe raggiunto la Maddalena alla guida della sua vettura. Poi si sarebbe cosparso di benzina dandosi fuoco e infine, forse dopo essere sceso con il veicolo, si sarebbe ribaltato ed è uscito come estremo tentativo dall’abitacolo.

A confermare il gesto estremo c’erano alcune righe scritte su un foglio indirizzate alla moglie e in cui erano spiegati i motivi di quel gesto. Pieno di debiti, anche con lo Stato, sulla vettura sarebbero state trovate delle cartelle esattoriali e forse si era rivolto anche a degli strozzini. In più, il suo Suv era risultato pignorato. Una serie di situazioni negative che lo hanno portato al suicidio. Oltre alla moglie lascia anche due figli.