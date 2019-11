Ex Ideal Clima, nuovo sgombero di senza tetto e pusher

(red.) Nella mattina di ieri, giovedì 21 novembre, al complesso che ospita l’ex Ideal Clima e la vecchia Ideal Standard in via Milano a Brescia sono tornati di nuovo gli agenti della Polizia Locale. Infatti, sul posto sono attive alcune imprese specializzate per la messa in sicurezza e bonifica in vista dei lavori di costruzione del nuovo teatro nell’ambito del progetto urbanistico del Comune. Ma all’interno continuano a esserci senza tetto, spacciatori o altri criminali.

E ieri gli operatori della municipale hanno raggiunto la zona dove c’erano una quindicina di persone con tanto di giacigli e tutti sgomberati e condotti al comando per essere identificati. Un intervento del genere era avvenuto anche lo scorso 3 ottobre, a pochi giorni dall’inizio dei cantieri.

In quell’occasione erano state installate anche delle barriere, ma evidentemente non è bastato per evitare nuove incursioni di chi scavalca per arrivare a trovare una sistemazione. E non è escluso che qualcuno abbia organizzato una sorta di mercato illegale di giacigli per i disperati.