Castenedolo, quattro proiettili di guerra vicino a una scuola

(red.) Il prossimo mercoledì 27 novembre gli studenti della scuola elementare “Leonardo da Vinci” di Castenedolo, nella bassa bresciana, dovranno osservare una giornata di vacanze forzate. Infatti, in quell’occasione saranno recuperati e fatti brillare in una cava ai margini del paese quattro proiettili di artiglieria risalenti alla seconda guerra mondiale. Si tratta di ordigni che sono stati trovati dagli operai durante alcuni lavori di messa in sicurezza all’istituto.

E mercoledì prossimo, quindi, l’elementare di via Pisa e la media della vicina via Rimembranza resteranno chiuse per poi riaprire il giorno successivo, giovedì 28. Ad occuparsi della bonifica dei quattro proiettili saranno gli operatori del 10° Reggimento del Genio Guastatori di Cremona.

Anche nei mesi precedenti a novembre si era reso necessario un intervento del genere, ma senza influire sulle lezioni visto che le scuole erano chiuse per le vacanze. Non è un caso che quegli ordigni siano stati trovati nei pressi della scuola, visto che ai tempi della guerra era stata individuata come sede dai tedeschi.