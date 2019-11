Brescia, ricattato per mesi con video hot: fa arrestare trans

(red.) Questa mattina all’alba, venerdì 22 novembre, un transessuale brasiliano di 42 anni residente a Brescia si è visto presentare alla porta di casa i carabinieri della stazione di San Faustino che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice e poi condotto in carcere. A farlo finire in manette una vicenda che ha visto come vittima un uomo.

Questo pare che avesse avuto un rapporto sessuale con il brasiliano e subito dopo si è sentito chiedere del denaro, altrimenti aveva minacciato di pubblicare il video con la ripresa di quelle prestazioni a luci rosse su internet. Da mesi il professionista bresciano veniva ricattato con quelle continue richieste e fino ad arrivare a dargli 125 mila euro. Ma ha poi trovato il coraggio di raccontare la propria storia e di denunciare quella situazione ai carabinieri. Che hanno proceduto con l’arresto del transessuale.