Breno, senza patente, revisione e assicurazione: nei guai

(red.) Ha fatto l’en-plein di infrazioni martedì 19 novembre un ragazzo di 21 anni che a Breno, in Valcamonica, nel bresciano, si è messo alla guida dell’auto della madre. Ed è incappato in uno dei consueti controlli da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni degli Antichi borghi. Il giovane bergamasco ha fatto subito capire che sul veicolo e per sé stesso c’era qualcosa che non andava.

In effetti, l’assicurazione che copriva il veicolo era scaduta da due anni e in più l’autista non aveva mai conseguito la patente. Ma non solo, perché il mezzo non era nemmeno revisionato. Il veicolo è stato quindi posto sotto sequestro.