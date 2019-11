Alfianello, operaio 25enne si ferisce in azienda: soccorso

(red.) Un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia con i tecnici dell’azienda socio sanitaria del Garda e i carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno raggiunto stamattina, venerdì 22 novembre, una fabbrica in via Mazzini ad Alfianello, nella bassa.

Infatti, per cause da accertare, un operaio di 25 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. E’ successo pochi minuti dopo le 9,30 e il giovane è stato subito caricato sul mezzo di soccorso e portato all’ospedale di Manerbio in codice giallo. Le sue condizioni, quindi, non sarebbero tali da destare pericolo di vita.