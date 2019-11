Via Dalmazia, tre minori ubriache soccorse dalle ambulanze

(red.) A quell’età, in quel determinato orario di notte, normalmente si sarebbero dovute trovare nelle loro camere da letto per dormire verso la giornata successiva tra i banchi di scuola. Ma al contrario, tre ragazze di 17 anni avevano trascorso la notte tra martedì 19 e ieri, mercoledì 20 novembre, ad alzare il gomito. Tutto è successo in via Dalmazia, a Brescia, dove pochi minuti dopo l’una si sono dovute muovere l’automedica e tre ambulanze di Brescia Soccorso, Croce Bianca e Croce Rossa per soccorrerle.

E la scena si è presentata anche davanti ai loro genitori che cercavano di capire i motivi di quella sbornia, tra l’altro in un momento in cui è più difficile visto che generalmente, ma non è una giustificazione, questi episodi avvengono nel fine settimana.

Le tre ragazze sono state poi trasportate in codice giallo alla Poliambulanza, clinica Sant’Anna e al Città di Brescia dove smaltire l’ubriacatura. Sul posto si è mossa anche una Volante della questura che ora cercherà di capire da dove le tre potrebbero aver preso gli alcolici, visto che ai minori è vietata la vendita.