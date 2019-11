Braone, carambola tra auto sulla statale 42: tre feriti

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre, quando ormai era calato il buio, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’impatto è avvenuto intorno alle 19 sulla statale 42 del Tonale in territorio di Braone, in Valcamonica, nel bresciano. E le conseguenze non sono state di poco conto, visto che i conducenti delle tre vetture sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Esine e anche un passeggero è rimasto ferito e medicato sul posto.

Secondo la ricostruzione della Polizia stradale di Iseo chiamata sul posto a raccogliere i rilievi dell’incidente – tra una Mini Cooper e due Mercedes – un’auto avrebbe appena fatto rifornimento a un vicino distributore per poi immettersi sulla statale. Ma in quel momento dal senso opposto proveniva un veicolo che l’ha colpita in pieno e nella carambola è rimasta coinvolta anche la terza vettura in transito.

Subito è scattato l’allarme al 112 facendo arrivare sul luogo, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco di Breno e Darfo e l’automedica con due ambulanze da Pisogne e Darfo Boario Terme. A parte un passeggero medicato a bordo strada, i conducenti sono finiti in ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso, il tratto di carreggiata è rimasto chiuso alla circolazione anche per consentire la pulizia e la rimozione dei mezzi incidentati.