Vestone, delirio in auto sulla provinciale: tutti beccati

(red.) Nelle ore intorno a mercoledì 20 novembre gli agenti bresciani della Polizia Locale della Valsabbia sono venuti a capo di un caso difficile da risolvere e che era iniziato lo scorso venerdì 15. Accade tutto a Vestone dove numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza di una Citroen C3 che correva avanti e indietro sulla provinciale, alle prese con testa coda e comportamenti pericolosi per la circolazione. E a bordo c’erano tre soggetti che si divertivano a urlare con la testa fuori dai finestrini. Dopo la segnalazione, gli agenti della municipale si sono mossi e hanno incrociato la vettura che però non si era fermata.

Anzi, all’altezza di una rotonda aveva imboccato un’altra via periferica. E qui in effetti hanno trovato l’auto finita in un fosso, ma a bordo non c’era nessuno. Gli operatori hanno indagato attraverso testimonianze e altri riscontri, scoprendo solo lunedì che la vettura era intestata a un’azienda di Milano e affidata ai propri dipendenti. Peccato che nessuno dei tre avesse la patente.

Infatti, è emersa anche la presenza di un quarto individuo che però alle prime battute ha detto di trovarsi da un’altra parte dopo aver tenuto parcheggiato il veicolo. La Polizia Locale non ci ha messo molto a scoprire che in realtà mentiva e così lo hanno fatto confessare. Aveva cercato di levarsi ogni responsabilità perché si era messo alla guida ubriaco. E per lui è scattata una denuncia.