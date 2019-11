Montichiari, matrimonio combinato per un debito di droga

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 20 novembre nel municipio di Montichiari, nella bassa bresciana, si stava per svolgere un matrimonio civile tra un cittadino albanese 42enne di Calcinato e una 30enne italiana di Vighizzolo. Ma nello stesso momento in cui i due stavano per dirsi “sì” alla presenza dei testimoni, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Montichiari. Infatti, si è scoperto che quell’unione civile sarebbe stata solo una montatura per un accordo tra l’albanese e l’aspirante moglie. In effetti, il primo era già sposato con una connazionale 40enne e la seconda era fidanzata da tempo con un altro. Perché sposarsi? Lui, pusher di “professione”, avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno nel momento in cui si sarebbe legato a un’italiana e l’altra, invece, avrebbe così pagato il suo debito di droga da 1.000 euro proprio con l’uomo.

Proprio quel giorno in municipio, quando lo sposo è stato arrestato, la moglie 40enne e un nipote di 19 anni avevano lasciato in fretta e furia la sede comunale per tornare a casa in via Patrioti a Calcinato dove avevano nascosto più di un etto di sostanze stupefacenti in uno zaino. Quindi, avevano tentato la fuga, ma erano stati fermati dagli operatori. E addosso, oltre che nel zainetto, c’erano più di un etto di cocaina, 3 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e due assegni da 1.200 euro. Il 42enne e il nipote sono finiti in carcere su ordinanza firmata dal giudice e chiesta dall’accusa, mentre la moglie dell’uomo è stata interrogata e si è vista concedere l’obbligo di firma.

Dall’altra parte, l’italiana 30enne e i testimoni delle nozze sono stati segnalati alla prefettura di Brescia come consumatori di sostanze stupefacenti. La municipale, ricostruendo i fatti, aveva scoperto che la bresciana riceveva continui solleciti per pagare il proprio debito e, senza dire nulla al fidanzato, aveva acconsentito a sposare il pusher. Le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti per capire che tipo di giro di spaccio avesse la famiglia del 42enne.