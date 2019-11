Erbusco, arrestato pusher abusivo in una cascina

(red.) Un 25enne tunisino, probabilmente senza fissa dimora, aveva deciso di stabilirsi in una cascina a Erbusco, in Franciacorta, nel bresciano, dove aveva individuato la sua possibile abitazione, ma senza alcuna autorizzazione. E non solo per trovare una sistemazione, ma anche per allestire un magazzino come base di rifornimento del suo spaccio di sostanze stupefacenti. Il proprietario del terreno dove si trova la cascina ha subito intuito che quel nordafricano fosse un abusivo e quindi ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri di Erbusco che hanno identificato lo spacciatore e anche proceduto con la perquisizione. Aveva 5 grammi di cocaina già divisi in dosi sequestrate dai militari, ma anche 360 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio. Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto al giudizio per direttissima nel corso del quale si è visto confermare l’arresto ed è stato condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di multa.