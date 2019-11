Delitto Cernusco, esecutore arrestato a Manerbio

(red.) Hanno portato anche alla provincia di Brescia le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano dopo il delitto del 16 ottobre scorso in cui è rimasto ucciso a Cernusco, nell’hinterland meneghino, l’ex imprenditore edile 63enne Donato Carbone. Il nostro territorio era già finito nel mirino per lo stesso motivo e dopo quell’omicidio a colpi di pistola perché l’auto – un’Opel Corsa – usata per il blitz nel garage era stata rubata proprio nel bresciano. Dalle indagini attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sul posto e ricostruendo le testimonianze, si è arrivati a identificare il mandante e l’esecutore materiale portando alle perquisizioni nei loro confronti e anche agli arresti. E come detto, la provincia di Brescia è tornata di nuovo nel mirino perché in un’abitazione di via Cremona a Manerbio, nella bassa, risultava essere domiciliato l’esecutore di quegli undici colpi di pistola all’indirizzo di Carbone.

Si tratta di Edoardo Sabbatino, di 56 anni, originario di Palermo. Secondo l’accusa, chi invece avrebbe ingaggiato il sicario sarebbe stato Leonardo La Grassa, trapanese di 72 anni, residente a Cologno Monzese. E ai due, pur con difficoltà nelle indagini, si è riusciti ad arrivare facendo scattare le manette. Il motivo del delitto? “Maturato in un contesto di spiccata criminalità e verosimilmente determinato da rapporti di dare-avere tra i soggetti coinvolti” si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano. E a portare ai due, ora arrestati, ha contribuito anche una donna che il giorno del delitto, dopo essere stata sentita come testimone, ha detto agli inquirenti di aver sentito delle esplosioni mentre tornava a casa con la madre.

E subito dopo aveva notato la Opel Corsa che cercava di uscire dal garage, ma nel momento in cui il cancello automatico si stava chiudendo. Alla donna era stato quindi intimato di aprire e lei aveva acconsentito, ma anche memorizzando la targa del veicolo. Un dato fondamentale per le forze dell’ordine, insieme al fatto che il presunto esecutore dell’omicidio era stato sorpreso dalle telecamere con addosso una tuta a strisce bianche. E lo stesso giorno era stata trovata l’auto rubata e insieme alle due armi. Il delitto, secondo gli inquirenti, sarebbe maturato nel contesto delle estorsioni e dell’usura.