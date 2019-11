Brescia, tenta il suicidio: salvato alla galleria Tito Speri

(red.) Ieri mattina, martedì 19 novembre, pochi minuti prima delle 10 le forze dell’ordine insieme all’automedica e a un’ambulanza sono state chiamate a compiere un intervento in via Mazzini, all’altezza della galleria Tito Speri a Brescia, in città.

Infatti, qualche automobilista in transito sul posto aveva notato un individuo che cercava di lanciarsi dalla ringhiera al di sopra del tunnel. Vista la situazione di possibile pericolo, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo, un 57enne, che è stato soccorso e condotto in codice verde all’ospedale Civile. Le cause di quel tentativo di gesto estremo sarebbero rimaste ignote.