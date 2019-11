Bolzano, pagano hotel e rubano: bresciani nei guai

(red.) Spesso capita che, al termine del proprio soggiorno in un hotel, si voglia portare a casa un “souvenir”, soprattutto asciugamani o qualche componente di bellezza tra saponi e shampoo. Ma due bresciani – lui di 45 e lei di 42 – hanno decisamente esagerato nella loro permanenza in un albergo della Val Venosta, in Trentino Alto Adige. Tanto da incassare una denuncia da parte dei carabinieri delle stazioni locali di Naturno e Silandro. A chiedere il loro intervento è stato il titolare dopo aver ricevuto notizia che un altro cliente era stato derubato del proprio giubbotto del valore di 1.000 euro.

Tutto è accaduto lo scorso fine settimana, tra sabato 16 e domenica 17 novembre, quando la coppia di turisti bresciani aveva pagato il conto del soggiorno, per poi lasciare la struttura e risalire in auto verso la Merano-Bolzano. Ma il loro veicolo e i due, riconosciuti dall’albergo, erano stati segnalati in tempo, portando i carabinieri a fermarli lungo la strada.

E i militari, d’intesa con la direzione dell’hotel, hanno scoperto anche altro. Infatti, la coppia di bresciani non si era limitata a rubare quel giubbotto, ma aveva anche portato via accappatoi, coperte, asciugamani e arredi da ornamento della propria stanza, oltre a colpire i corridoi e la zona benessere per un totale di oltre trenta pezzi. La merce è stata restituita ai proprietari e i due ladri sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.