Bagnolo Mella, intossicati dal monossido delle castagne

(red.) Si è rischiato il dramma ieri mattina, martedì 19 novembre, in una casa di via Carducci a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana. E’ accaduto intorno alle 5 quando dal posto è partita una chiamata al 112 a causa di una famiglia che era rimasta intossicata. Si trattava di un padre e moglie con quattro figli, tutti egiziani, che hanno rischiato grosso nel momento in cui gli ambienti dove stavano dormendo si sono riempiti di monossido diffuso nell’aria. E pare che il pericoloso gas, inodore, si sia sprigionato dopo aver cucinato delle castagne su un braciere. E a contribuire al loro salvataggio e ad evitare guai seri è stata anche una piccola finestra che la famiglia aveva lasciato aperta.

Sul posto, dopo l’allerta del padre di famiglia che si era svegliato con il mal di testa e vertigini, sono arrivati i vigili del fuoco con i carabinieri e quattro ambulanze. Per fortuna nessuno dei componenti era in gravi condizioni e tre figli con il loro padre sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Manerbio dove sono stati avviati a una terapia per smaltire l’intossicazione.

La madre, invece, è stata condotta alla Poliambulanza in camera iperbarica e la figlia di 11 anni all’ospedale Civile di Brescia. Tutti hanno ricevuto una prognosi di una settimana. Si è poi accertato che il monossido si era sviluppato nel momento in cui le castagne cotte sul braciere e a contatto con il legno erano state bagnate con dell’acqua. E la reazione avrebbe innescato il gas.