Occupazione nel bresciano, nel 2020 persi 10 mila posti di lavoro

(red.) Sono dati drammatici quelli che riguardano l’occupazione in Italia, bresciano compreso, dopo la pandemia arrivata come uno tsunami dallo scorso febbraio 2020. I numeri forniti dall’Istat parlano di 440 mila posti di lavoro persi dal dicembre del 2019 fino allo stesso mese del 2020 e di cui 10 mila nella nostra provincia di Brescia. In particolare a soffrire sono soprattutto gli stagionali. Tanto che Alessandro Fantini, vicepresidente provinciale di Federalberghi, interpellato dal Giornale di Brescia parla di 7 mila addetti che hanno terminato il sussidio di disoccupazione e sperano in ristori migliori.

Come detto, sono 7 mila gli stagionali, tra settore alberghiero e ristorazione che vivono questo momento di crisi rispetto al totale di 10 mila addetti operativi in questi ambiti. E la preoccupazione riguarda il fatto che alla fine di marzo potrebbero essere sbloccati i licenziamenti rimasti bloccati in questo periodo. Dal punto di vista della ripartenza, lo stesso Fantini non esita a definire utile il cosiddetto passaporto vaccinale con cui consentire di iniziare a riavviare le attività, ma anche di ritenere gli operatori del turismo tra le categorie prioritarie, dopo ovviamente quelle più fragili, da vaccinare.

E anche da Brescia sono arrivate le firme a una petizione lanciata proprio da Federalberghi per chiedere una serie di misure di aiuto, a partire dai ristori e considerando che al momento due terzi dei lavoratori operativi nel settore sono fermi.